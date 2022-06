Mobili usati, cosa li rende tanto preziosi?

I mobili usati per realizzare questa deliziosa cucina vintage sono perfettamente in linea con il concetto di recupero artigianale dell'arredo che trasforma gli ambienti dell'abitazione in luoghi autentici, dove trascorrere del tempo di qualità. Questo caso particolare è l'esatta concretizzazione di un progetto creativo e originale, la giusta traduzione del concetto di recupero, di quell'effetto antico, rovinato, vissuto e pregiato che andiamo ricercando.

Realizzata da Porte del Passato, questa cucina rustica e romantica prende le mosse da un vecchio banco da lavoro da falegname. Intorno a quello è stato allestito un ambiente delle sette meraviglie. Sono stati inseriti con sapienza sportelli e cassetti in legno antico nel rispetto del concept iniziale, senza che venisse snaturato l’aspetto rustico e vissuto dei mobili usati.

A contribuire a questo grandioso risultato finale è stato poi l'utilizzo di piccoli grandi dettagli: il catino in rame dalle tonalità rossastre usato per il lavandino, la piattaia pensile in legno antico di recupero e, tra le chicche più sorprendenti, la scala in legno rovinato – i cui pioli sono destinati agli stracci da cucina – e la vecchia vasca usata per realizzare la cappa, in pieno spirito vintage. Il tutto appare come una perfetta rielaborazione artigianale e fantasiosa del concetto di recupero. Il risultato prodotto da questi mobili usati è un ambiente vintage e incredibilmente ospitale e armonioso.