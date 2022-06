Quello che fareste bene a controllare prima di scegliere l' appartamento !

Scegliere l'appartamento nel quale abitare è un passo estremamente importante: significa prendere una decisione sullo spazio principale di un periodo della nostra vita, quello attorno al quale dovremmo ritrovare il senso di intimità e di appartenenza a un nucleo base. La scelta di un appartamento si può basare su innumerevoli fattori, funzionali o estetici, ma non deve mai essere lasciata al caso, sia nel caso ci si debba porre la questione dell'acquisto dell'immobile sia nel caso più transitorio in cui si stia trattando per un affitto. Per limitare il numero delle variabili sarà sempre bene procedere innanzitutto dalla definizione del contesto e dalla relativa prossimità dell'appartamento rispetto agli altri fuochi sui quasi si orienta la nostra vita in quel dato periodo: la sede del luogo di lavoro, l'abitazione di parenti e amici, la presenza di servizi indispensabili e così via.

Una volta definita l'area di massima entro la quale si troverà il nostro appartamento ideale, potremo con tranquillità valutare le diverse opzioni offerte dal mercato, in larga parte dominato dalla presenza delle agenzie immobiliari. È probabile che quando valuteremo un appartamento, a maggior ragione se saremo interessati al suo acquisto, ne prenderemo in visione un gran numero. Occorrerà dunque un notevole spirito di osservazione e la capacità di raccogliere tutti i dati e le informazioni necessarie per poi valutare in tempi brevi una nostra manifestazione di interesse.

Quest'ultimo passaggio dovrà infatti presumibilmente avvenire in tempi molto rapidi, magari a seguito di una lunga ricerca: in molte città italiane il mercato immobiliare è tendenzialmente statico e offre poche poche possibilità di realizzare autentici affari. Quando si incontra viceversa un'occasione interessante dovremo avere la prontezza di coglierla in poco tempo, per non lasciarla ad altri potenziali acquirenti: una ragione in più per visionare gli appartamenti dotandosi degli strumenti di selezione più opportuni. Vediamone più in dettaglio alcuni.