Come dare vita a uno spazio yoga in casa

Un elemento importante da considerare è l'illuminazione. Per poter praticare lo yoga bisogna avere delle luci soffuse e tenui, che creino un'atmosfera intima e conciliante, che favorisca il rilassamento della mente e del corpo. Il grado di luminosità influenza in modo determinante la percezione dello spazio ed è necessario che sia un presupposto base per creare un ambiente confortevole e accogliente. In uno spazio dedicato alla pratica dello yoga non servono lampadari e tanti punti luce; bastano poche lampade poste a parete o da terra per illuminare efficacemente lo spazio e regolare l'intensità della luce in modo appropriato.