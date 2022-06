Come progettare una casa: una guida dalla A alla Z !

Il progetto della casa è sicuramente il tema più complesso dell'architettura: quello con cui si sono confrontati e scontrati i più grandi architetti, talvolta producendo autentici capolavori, altre clamorose cadute. La definizione di una casa non è tuttavia un processo che l'architetto compie da solo: similmente a una danza è un'operazione che viceversa il progettista conduce di pari passo con il committente, con il quale occorre instaurare un dialogo il più possibile aperto e fertile. In questo senso si può dire che un grande architetto deve soprattutto essere in grado di ascoltare, mentre il migliore committente deve avere la capacità di trasmettere in maniera efficace e articolata i propri bisogni e desideri.

Naturalmente è poi vera anche l'opzione inversa: un grande architetto deve avere la capacità di esprimere, con la propria architettura, e un ottimo committente quella di recepire e accogliere le migliori soluzioni che gli vengono proposte. Dunque progettare una casa è un'operazione che, in parte, ogni futuro abitante compie già in prima persona, facendosi carico di approfondire gli specifici passaggi che ogni operazione progettuale condotta a regola d'arte debba comportare. Da questo punto di vista, commissionare una casa è anche un atto di ricerca, finalizzato a individuare tutte le specifiche che interagiranno nello sviluppo del progetto e ad analizzarne pesi e influenze che le stesse avranno nello svolgersi dei lavori.

Un committente è dunque un progettista in senso traslato, e come un progettista dovrà considerate attentamente i principali parametri progettuali: esogeni ed endogeni. I primi saranno soprattutto legati alle condizioni al contorno che faranno da sfondo alla realizzazione della nuova casa, mentre gli altri avranno soprattutto a che vedere con le specifiche caratteristiche architettoniche della casa stessa. Scopriamo allora, punto, per punto quali sono gli aspetti da considerare quando ci incamminiamo nella grande avventura progettuale che è il progetto della nostra casa.