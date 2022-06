Total white e moderna: una casa che splende di luce propria!

Ed è proprio il salottino esterno e l’area barbecue che ora vi presentiamo. Si tratta di un’area relax con vista privilegiata sulla piscina, un luogo perfetto per una casa vacanze di tale livello, adatta ad esempio alla sera per il ritrovo dell’intera famiglia. L'arredamento esterno è semplice e di colore chiaro, come tutte le altre decorazioni di questo spazio fantastico, e riflette l’atmosfera di relax che si respira in tutta la casa.

Dite la verità, vi è per caso venuta voglia di restare qualche minuto sdraiati su uno dei due divani? A noi si!