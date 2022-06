Una casa in pieno stile mediterraneo da ammirare

Il soggiorno rompe con le scelte viste fino ad ora, almeno a livello cromatico. Vale sempre il discorso stilistico, il pavimento in resina mantiene il carattere industriale, ma non c'è bianco qui, se non nelle pareti. Gli arredi sono accostati in modo audace, ma assolutamente impeccabile: il divano, di un elegante grigio, è geometrico e squadrato e con le piccole gambe che lo sostengono dà un'idea di leggerezza. La sedia è un pezzo originale in stile Luigi XVI, niente rivisitazioni questa volta. Per il tavolino, una scelta minimal e colorata, in perfetto abbinamento con i complementi di arredo – il divano è inondato di cuscini colorati!