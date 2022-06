Uno straordinario lavoro di Home Staging

Ci troviamo al piano superiore, e a farcelo notare è la parete spiovente alle spalle del letto. La stanza da letto ha una forma ampia e allungata, dove da un lato è stato posizionato il letto matrimoniale con i suoi comodini, mentre dall’altro una comoda chaise longue illuminata da una particolarissima lampada di design. Sul pavimento spicca un tappeto scuro a pelo lungo, la cui disposizione irregolare attira la nostra attenzione.

In corrispondenza delle finestre visibili al secondo piano nella prima foto della casa, è stato ricavato uno spazio tutto particolare. Si tratta di una stanza a metà tra una sorta di corridoio e una veranda. Su entrambi i lati delle pareti più grandi sono state apposte delle finestre, così da non permettere che la luce arrivi solo in questa stanza. Detto questo, che funzione ha questo ambiente? Possiamo considerarlo come un particolare angolo svago. Da un lato infatti, qualora il bellissimo panorama dovesse risvegliare la vena artistica dei residenti, troviamo un cavalletto, mentre dall’altro una sorta di divano per i momenti di riflessione o di lettura.