La sorprendente semplicità di un piccolo appartamento in Brianza

Oggi vi portiamo in Brianza per fare un giro in un appartamento che ha visto all'opera gli esperti di Galleria del Vento. L'appartamento in questione si compone di 2 piani, una zona giorno al primo livello e una zona notte al secondo. L'intervento si è concentrato principalmente sull'area living, sulla cucina e sulla camera da letto. Lo stile scelto per l'interior è moderno, così gli arredi hanno linee pulite ed essenziali.

Il progetto ci ha conquistato da subito per la semplicità delle scelte che lo contraddistingue. I materiali scelti per i rivestimenti si abbinano perfettamente a quelli degli arredi. In questo modo si è creata un'omogeneità negli interni, non priva però di punti di interesse. Vediamo quali!