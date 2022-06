Arrediamo uno spazio aperto: la casa open space

Nell'ultimo mezzo secolo è profondamente mutato il concetto di abitare e la pratica architettonica e dell'interior design ha messo a ponto soluzioni disparate per corrispondere alle nuove esigenze dell'uomo moderno e contemporaneo. Fra le molte tendenze e sperimentazioni messe in campo un ruolo certamente rilevante va riservato all'idea di spazio aperto. Partito come nuovo concetto spaziale per i luoghi di lavoro, lo spazio aperto ha ben presto conquistato l'idea di abitare domestico, producendo profonde innovazioni nella strutturazione degli spazi e nei modi di vivere gli interni.

Dividere gli ambienti senza far ricorso a setti murari veri e propri è un'intrigante operazione progettuale, che può anche assumere i contorni della vera e propria scommessa. La fluidità di gesti, idee e abitudini è certamente una cifra della vita contemporanea, e allo spazio in cui viviamo è affidato il difficile compito di corrispondere alle nuove esigenze. Il primo passo che occorre compiere è sicuramente concettuale: occorre, in altri termini abbandonare l'idea statica di “stanza” rigidamente separata dalle altre, immaginando piuttosto degli ambienti dai confini labili e flessibili, che possono “scivolare” gli uni negli altri.

Lavorare sugli spazi secondo questo nuovo tipo di approccio implica certamente il ricorso a tutti gli elementi della percezione: non sono più i muri a definire, fisicamente, dove finisce un ambiente e dove inizia un altro ma è la nostra percezione che traccia simili confini, facendoci diventare parte integrante del discorso spaziale. Questa particolare condizione comporterà una rinnovata importanza del progetto e un'attenzione ai dettagli, alla collocazione e alle qualità estetiche di tutti gli elementi che comporranno lo spazio abitato.