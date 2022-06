6 idee su come dividere gli spazi senza pareti

Ci piacerebbe poter disporre di spazi fluidi e dinamici, da modificare a seconda delle necessità del momento? Utilizziamo come divisori dei pratici pannelli scorrevoli, per poter scegliere quando dividere un ambiente, a seconda delle necessità del momento. Inoltre, per mantenere la stanza luminosa, potremmo scegliere tra i diversi modelli di pannelli in vetro opacizzato oggi in commercio, come per esempio questi spiritosi divisori proposti da BELLINVETRO: pratiche strutture mobili in vetro montate su binari a vista in metallo cromato e decorate con un allegro motivo centrale che ripropone i celebri graffiti pop di Keith Haring. La soluzione ideale per aggiungere un tocco di ironia alla nostra casa.