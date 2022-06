Poco spazio? Vasche da bagno piccole, ecco la soluzione!

È inutile negarlo, le vasche da bagno non le batte nessuno. Le docce, certo, sono più pratiche, permettono una maggiore velocità nel lavarsi, richiedono meno spazio e lasciano più libertà di movimento, dal momento che si è in piedi ,ma se si parla di comfort, di relax, di serenità e di godersi veramente il momento del bagno, allora le vasche da bagno hanno il primato e niente le può vincere. Il problema è che non sempre nei bagni c'è abbastanza spazio per poter inserire delle vasche da bagno, soprattutto perché le più comuni e classiche sono di solito grandi e spesso incassate, cioè richiedono dei lavori di muratura per essere sistemate all'interno del pavimento o della parete: particolari, questi, che spesso fanno desistere molti dal scegliere la vasca. Eppure una soluzione pratica e poco dispendiosa c'è… mai sentito parlare di vasche da bagno piccole? Quando si ha un bagno dalle dimensioni ridotte o semplicemente dalla pianta irregolare e che non permette la presenza di vasche a muro o incassate, le vasche da bagno piccole possono essere una brillante soluzione per non dover rinunciare ad avere il bagno desiderato e a potersi rilassare immersi nell'acqua calda della vostra vasca da bagno… piccola!Oggi noi di homify vogliamo mostrarvi dieci esempi di vasche da bagno piccole, in modo che possiate capire quale tipologia preferite e, soprattutto, possiate convincervi che anche non avendo molto spazio, potete comunque avere delle vasche da bagno certo piccole ma anche belle e dal design accattivante!