Una cucina nuova: 6 passi per decidere bene

Non è sempre indispensabile, per il progetto di rinnovo della cucina, affidarsi a progettisti esterni, specialmente nel caso in cui si intenda procedere con il solo cambio degli elettrodomestici e magari anche degli arredi. La necessità di trovare un professionista giusto per le nostre esigenze si farà impellente nel caso soprattutto di arredi disegnati su misura e naturalmente nel caso occorra intervenire anche sulla parte muraria. Non esiste una formula magica per individuare il giusto progettista: una buona norma sarà quella di farsi mostrare il porfolio dei progetti simili realizzati in precedenza allo scopo di valutare le capacità progettuali e anche le affinità in termini di stile e di gusto.

Nell'immagine: una cucina disegnata dallo studio Arkfattoriale.