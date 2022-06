Fascino d'epoca, spazi moderni !

La cucina è decisamente minimal. Molto bella la scelta di impiegare il bianco per tutti gli arredi, tranne che per gli scomparti che si trovano sotto il piano di lavoro, che sono in legno color testa di moro. In questo modo risultano un volume a sé stante, avvolto nel rivestimento bianco del piano. La cappa è incredibile per la sua modernità e particolarità.