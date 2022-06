Divani da giardino, oasi di relax

Siamo onesti, parlare di divani da giardino tutto questo tempo e elogiare la loro comodità ci ha fatto venire voglia di andare a distenderci al sole. L'ultimo capitolo di questo libro delle idee sarà allora dedicato a un divano da giardino un po' diverso, non conforme ai canoni e che in realtà, non rientrerebbe nemmeno nell'essere definito divano. Ecco a voi, per tutti colori che come noi già non vedono l'ora di andare a distendersi al sole, un'amaca firmata La tartaruga di Anselmi realizzata in ferro e textilene. Per tutti coloro che del relax ne fanno una questione seria.