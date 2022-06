Il divano moderno: idee per il soggiorno

Sedersi, sdraiarsi, guardare la televisione, ascoltare musica, ricevere amici, sorseggiare un cocktail, rilassarsi, leggere, lavorare, dormire, riposare. Sul divano tutto è possibile, non ci sono verbi che non si possano declinare, in qualsiasi tempo, sul divano: ogni momento della giornata è buono. Il divano è essenziale perché così tante sono le attività che si svolgono in casa e che finiscono per ruotare attorno alla sua presenza e alla sua sistemazione. Tutto l’equilibrio di un soggiorno può poggiare sulla sua scelta. Sul divano finiremo per riposarci dopo una dura giornata di lavoro. Ed è sempre sul divano che i nostri amici verranno ricevuti, gli ospiti si sentiranno a loro agio in una bella serata di chiacchiere e risate. Quindi, quale divano? Scegliere lo stile, innanzitutto. Perché sia di nostro gusto, perché si integri con lo stile della casa, o che addirittura detti lo stile di tutta la casa. In questo senso, niente è più versatile di un divano moderno, declinato in modi sempre nuovi, può adattarsi a tutti gli ambienti, cambiandoli, portando comodità, bellezza, dando un carattere al soggiorno e alla casa intera.