Arredamento moderno, il trucco sta nei dettagli

Questo libro delle idee è scritto per spiegarvi come non sia il dettaglio in se per se a fare la differenza, ma l'unione e il mix di più di essi nell'ambiente. E se allora vi parlavamo di illuminazione e/o quadri negli esempi precedenti, eccoci dare importanza a un prodotto firmato Benuta: un tappetto grande e rettangolare con fantasia autunnale, in grado di catturare l'attenzione di chiunque viva l'ambiente e abbinato alla perfezione al resto del mobilio del soggiorno. Per un arredamento moderno impeccabile.