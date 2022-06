Tavolini da salotto, gioielli industrial

Siamo giunti ad una tappa del nostro percorso abbastanza importante. Il tavolino da soggiorno in questione infatti, è il primo esempio realizzato in legno che analizziamo; lo stile industrial per via di molti fattori tra cui appunto il concept dell'essere o del dover sembrare fai da te punta tantissimo su prodotti realizzati in legno, per la sua facilità nell'essere lavorato anche da persone non del campo. Wagentisch , è un tavolino da soggiorno realizzato in legno dagli esperti di Wandelwerk a cui sono state istallate quattro ruote per favorirne eventuali spostamenti e per dargli un aspetto più industrial appunto.