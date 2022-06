La Creazione di una Nuova Zona Giorno Open Space

Ecco come si presentava la zona giorno prima che iniziassero i lavori! Uno spazio grande e vuoto, molto profondo, che presentava una criticità in particolare: le finestre, disposte lungo la zona più corta, non permettevano alla luce di penetrare fino in fondo, rendendo la parte interna piuttosto buia. Altro problema era caratterizzato dall'assenza di vani ripostiglio o dispensa.

Ma vediamo come gli architetti sono riusciti a superare queste difficoltà!