6 idee favolose per risparmiare in casa!

Si può risparmiare anche su qualche complemento d'arredo? Certo che si può! In realtà non ci sono mai limiti per riuscire a risparmiare nella vita di tutti i giorni. È possibile farlo, per esempio, creando mobili per conto fai da te, meglio ancora se prodotti riciclando legno e materiali che non si usano più.

Prendiamo per esempio l'articolo in foto. Soft Table è una splendida creazione della designer Barbara Simone che ha creato con la sua Bubi's Collage un tavolino interamente realizzato a mano e con materiali di riciclo. La natura semplice di questo progetto non prescinde da concetti di stile, tanto meno dalla qualità. Il tavolino è composto da bancali, stoffe e un piano in vetro, ed è dipinto e rifinito a mano.

Creare un tavolinetto da soggiorno, da thè, o un qualsiasi complemento d'arredo ricavato da materiali da riciclo e interamente prodotto a mano, permette un grande risparmio.