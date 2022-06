Quante volte abbiamo desiderato mettere mano al nostro vecchio bagno? Partiamo con le migliori intenzioni, ma al momento di iniziare i lavori, vengono sempre meno le idee… Siamo quindi alla ricerca di spunti per ristrutturare il bagno? Vorremmo riuscire a trovare proposte per la costruzione di un secondo bagno, magari con funzione di servizio, ma degno di essere bello e funzionale come il primo? Ecco 10 piatti doccia d'autore da non perdere per creare una sala bagno davvero unica e personale. Se è vero che il bagno costituisce una sorta di biglietto da visita, l’ambiente davvero in grado di rivelare il nostro gusto estetico e la nostra reale personalità, è anche vero che il piatto doccia ne è spesso la firma inequivocabile. Proprio per questo negli ultimi anni i piatti doccia sono stati tra gli elementi dell'ambiente bagno più frequentemente oggetto di studio da parte di aziende e designer. La ricerca di nuovi materiali propri di altri contesti, i progetti dai design più alternativi si sono susseguiti e hanno portato alla definizione di piatti doccia sempre più evoluti, in una perfetta sintesi tra estetica e funzionalità, per poterci offrire soluzioni di grande pregio e risalto, ma che fossero anche flessibili e adatte ad accompagnarci nella vita di tutti i giorni. In questo libro delle idee dedicato ai piatti doccia possiamo quindi ammirare il risultato di tali ricerche e trarre di certo qualche suggerimento utile la realizzazione del bagno dei sogni, l’unico che sappia davvero parlare di noi.