Fontane da giardino, il tocco in più per l'ambiente esterno

L'ultima fontana da giardino che analizzeremo è quella realizzata dagli esperti di Stam Hoveniers: realizzata in pietra e in perfetto stile rustico, la fontana nella sua forma circolare e nel suo stile massiccio è studiata per essere posta al centro dell'ambiente giardino. Ideale per l'arredamento di un giardino in un contesto ricco di siepi come quello in foto.