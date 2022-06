​La piccola casa nel giardino: costruire un capannone perfetto

Solitamente non sono considerati alla stregua dell'architettura, eppure i capannoni condensano in sé un gran numero di temi progettuali. Anche se la loro realizzazione può essere condotta in modo autonomo e relativamente semplice, sarà bene prevedere un attento lavoro di progettazione, tale da ottimizzarne le caratteristiche spaziali e tecnologiche e funzionale a contenerne costi e tempi di realizzazione entro i parametri desiderati. Inoltre la collocazione del capannone potrà influire notevolmente sull'assetto del giardino: ragione in più per calibrarne sapientemente caratteristiche e specificità.

In linea di massima un capannone viene realizzato in legno, con una struttura portante a telaio simile al sistema costruttivo tradizionale del balloon-frame. I tamponamenti potrebbero tuttavia essere costituiti da altri materiali prefabbricati, talora capaci di garantire doti di isolamento termico e acustico rilevanti. Diffusa anche la tipologia di capannone metallico, in particolare in lamiera ondulata, e in alcuni casi anche in materiale plastico.

Un capannone rappresenta un caso tipico nel quale le caratteristiche tecnologiche coincidono con quelle architettoniche: si tratta infatti di una costruzione in cui il rapporto forma-funzione è esatto, senza alcuna concessione a caratteristiche decorative. L'unico fattore di ricerca estetica, che prescinde dalle qualità specifiche dei materiali e della forma, sarà eventualmente affidato infatti all'eventuale uso del colore. Importante infine non trascurare nel progetto la definizione degli interni: in condizioni di scarsità di spazio una pianificazione calibrata sull'uso anche del più piccolo centimetro quadrato potrà generare importanti vantaggi in futuro.