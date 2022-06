6 ottimi consigli utili per arredare casa

Gli oggetti di arredo e gli elementi decorativi che con il tempo si introducono in casa sono dettagli importanti che definiscono in modo preciso e puntuale l'ambiente in cui si trovano caratterizzandolo in modo deciso e ben determinato. Bisogna prestare attenzione alle scelte che si intendono fare e valutare con criterio cosa è opportuno prediligere. Occorre conoscere lo stile e l'arredamento già presente in casa e l'effetto che il nuovo oggetto di decoro potrà produrre nell'ambiente.

E' ovvio che ognuno potrà personalizzare lo spazio a proprio piacimento, facendo scelte anche azzardate e particolarmente originali; ma in ogni caso è buona regola non sovraccaricare gli ambienti domestici con elementi contrastanti e contraddittori che possano appesantire l'ambiente. E' necessario rendere e mantenere lo spazio confortevole e piacevole per chi ci abita e chi lo frequenta. Di seguito alcuni suggerimenti da considerare quando si arreda e si decora la propria casa.