​Questa casa è un albergo: come averne una a cinque stelle !

Chi dice che un albergo debba per forza essere situato in una struttura di grandi dimensioni? Come sperimentato in forma estrema dai famosi capsule hotel giapponesi, gli alberghi hanno anzi la possibilità di poter variare profondamente le proprie caratteristiche dimensionali, calibrandole all'occorrenza sulle specifiche esigenze degli abitanti temporanei.

Si può anzi affermare che le condizioni di compattezza tipiche di molte abitazioni contemporanee offrano un'occasione privilegiata per pensare a uno spazio per l'ospitalità dal forte carattere. Un monolocale infatti ricopre in sé tutte le caratteristiche di una classica camera d'albergo: entrambi sono spazi nei quali si condensano su una superficie davvero ridotta tutte le caratteristiche di una casa.