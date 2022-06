Pensando al giardino: 6 idee per averne uno perfetto!

Come accennato, lo spazio aperto può anche ospitare la “stanza” della cucina. Ne esistono di molte tipologie e dimensioni, ma la più diffusa e facilmente gestibile riguarda certamente quella dell'area barbeque. La prima scelta da fare per organizzare un'efficiente area barbeque è la collocazione, che deve essere tale da non rendere disturbo con i fumi alle altre zone del giardino, soprattutto in relazione all'orientamento delle correnti principali.

I più diffusi sul mercato sono i modelli di barbeque free-standing, non mancano tuttavia soluzioni fisse, anche di grande eleganza, come quella a parete illustrata nell'immagine sopra, proposta da Elemento 3.