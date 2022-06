La tua casa dei sogni!

Guardando questa foto indubbiamente si apprezza ancora di più questa villa, non soltanto per le sue indiscutibili qualità architettoniche, ma anche per il contesto meraviglioso in cui sorge. Il paesaggio è pianeggiante e dà una sensazione di relax immediata. La casa, con le sue linee semplici e il suo volume puro, è perfetta in questo scenario essenziale.