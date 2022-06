Idee originali per una casa mobile!

Anche se quando siamo in vacanza solitamente “tagliamo i ponti” con il mondo e la routine quotidiana, a smartphone, computer o tablet proprio non possiamo rinunciare. Forse non riusciremmo nemmeno ad immaginare una vacanza lontani da ogni tipo di connessione! Per questo è importante assicurarsi di avere sempre a disposizione carica sufficiente, per le situazioni di emergenza in cui non è possibile collegarsi alla rete elettrica, o anche solo per avventurose escursioni in qualche località selvaggia. Potrebbe quindi essere molto utile tenere sempre nella cabina di guida del camper, o in macchina se viaggiamo con una roulotte, un caricatore portatile che possa essere a sua volta facilmente caricato con l’accendisigari dell’auto. In questo modo potremo essere davvero sicuri di non rimanere lontano dal modo per troppo tempo!