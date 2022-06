L'appartamento nascosto

Nei piccoli appartamenti è difficile trovare una soluzione adeguata per i grandi elettrodomestici come lavastoviglie e lavatrici. Il progetto di oggi ha risolto la situazione inserendo proprio la lavatrice in una nicchia, per giunta è stata posizionata anche 40 cm più in alto in modo da non caricare la schiena in modo eccessivo con piegamenti inutili.