80 m² Sfruttati Fino all'Ultimo Centimetro a Roma

Il lungo corridoio non esiste più, e anche l’ingresso è stato ripensato, lasciando posto ad uno spazio aperto e per questo più luminoso. La parete attrezzata tra zona living e cucina è stata ideata per essere il centro di questo nuovo stile di vita. La committenza aveva espressamente richiesto anche 2 bagni, un desiderio esaudito con una soluzione che vede questi due ambienti contigui.