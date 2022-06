Armadi ad ante scorrevoli. Una risposta a molteplici problemi

Spesso sono gli spazi a disposizione a dettare la scelta degli elementi con cui arredare, costringendoci a scelte obbligate, che non sono sempre semplici quando si ha di fronte la necessità di conciliare diverse esigenze, da quelle funzionali sino a quelle legate al gusto personale. In quest’ottica, gli armadi dotati di ante scorrevoli, per loro stessa natura, possono aiutarci a risolvere molti problemi e a trovare soluzioni vantaggiose sotto diversi aspetti. In particolare quando si tratta di scegliere come arredare la camera da letto, ma non solo. Infatti, rispetto agli armadi con ante battenti, non impegnano “inutilmente” lo spazio che sta loro di fronte per l’apertura di sportelli e cassetti. In questo modo permettono di sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione e di razionalizzare e ampliare la gamma delle nostre possibilità. A beneficiarne innanzitutto, è il senso di ariosità generale, ma questo, di certo, non può andare a discapito della capacità di ospitare al loro interno tutto quello che è necessario. Né, tantomeno, dell’accessibilità, che è casomai accresciuta dallo scorrimento. In termini di soluzioni tecniche, stili, uso di materiali innovativi, colori, gli armadi con porte scorrevoli offrono una grande varietà di scelta e personalizzazione, per tutti gli ambienti e i gusti. Anzi, come vedrete nelle soluzioni qui proposte da homify, gli armadi ad ante scorrevoli possono diventare i veri e propri protagonisti di idee sempre nuove e originali, in grado di definire il tono e il carattere della vostra camera da letto e non solo.