6 idee intelligenti per sfruttare una stanza vuota

Quando si cambia casa e si visitano abitazioni nuove, che potenzialmente potrebbero diventare la nostra dimora, succede di trovare davanti a sé degli spazi di cui non si sa bene quale funzione potranno rivestire. Questo chiaramente dipende dalle dimensioni e dall'ubicazione dell'ambiente, dai progetti che si intendono sviluppare e realizzare, dalle necessità e dalle esigenze familiari. Se è presente una stanza vuota in casa, a cui non avevamo pensato, è possibile sfruttarla in vari modi: come sala giochi per adulti o bambini, come sala fitness dove poter fare attività fisica, come sala cinema in cui passare momenti tranquilli di relax, come sala hobby, in cui poter svolgere tutte le attività che più ci piacciono per passare i momenti liberi della giornata. Tutto dipende dalle proprie aspettative e dal risultato che si vuole ottenere. Di seguito alcune idee per sfruttare al meglio una stanza vuota.