Cucina piccola: consigli e impressioni

La cucina è, per forza di cose, il cuore della casa. E' il luogo in cui probabilmente si trascorre più tempo, il primo posto in cui ci si dirige la mattina appena svegli, quello che sempre più spesso ormai, sostituisce il soggiorno durante il pranzo. Il concetto alla base di una cucina perfetta è l'abitabilità, ma è chiaro come con poco spazio a disposizione, soddisfare questa funzione non sempre risulta essere possibile. Il libro delle idee di oggi vi accompagnerà in un percorso di dieci tappe che analizzerà dieci esempi di cucine piccole, che studiate e progettate nella loro essenzialità e semplicità, riescono nonostante le loro limitate dimensioni, ad offrire tutto ciò che un ambiente cucina dovrebbe offrire per soddisfare le esigenze di coloro che la vivono. Dallo stile moderno, a quello tropicale, passando per il minimalismo e fantasie orientali. Ecco a voi dieci esempi di cucine piccole che anche nella loro semplicità, riescono in ogni caso ad offrire il massimo.