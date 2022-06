Una ristrutturazione dai risultati incredibili!

Appena varcata la grande porta in legno massello ci si trova in soggiorno. Il primo colpo d'occhio è senza dubbio d'effetto: il soffitto alto, le travi in legno a vista, il look moderno e industrial, ma allo stesso tempo di grande eleganza di questo ambiente. La scelta della pavimentazione, un bel parquet in rovere a doghe larghe, non poteva essere più azzeccata, dà un grande calore alla stanza, e il divano invita al relax totale. Gli elementi sono pochi, ma scelti con estrema cura: la bicicletta appoggiata al muro, le piante e infine un'icona del design: la poltrona Eames.