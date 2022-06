10 cose che non sapevate sull'arredamento country

Siamo indecisi tra country ed etnico e non sappiamo quale stile scegliere per la nostra casa? La risposta è solo una, mixare. Come in questa camera da letto progettata dallo Studio Paola Favretto, dove la testata in stile arabeggiante del letto matrimoniale si accorda perfettamente con la rustica stufa in maiolica bianca, il parquet in abete naturale e le travi a vista. La soluzione ideale per un arredamento country in stile etno chic.