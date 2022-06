Cucine country chic: 10 idee da copiare

Terminiamo il nostro libro delle idee sulle cucine country chic con un altro esempio di arredamento moderno calato in un contesto rustico. Il progetto è di Ciclostile Architettura, per un Podere nella campagna senese. Le soluzioni scelte per gli arredi della cucina sono estremamente moderne, dal blu lucido delle ante alla forma compatta dell’isola centrale. L’effetto country chic è ottenuto grazie alla presenza di altri elementi evocativi della tradizione, come il pavimento in cotto policromatico, la vecchia scala in legno sospesa sull’isola, il soffitto con le travi a vista e il rivestimento ligneo della parete superiore.

Come abbiamo visto insieme, le idee per realizzare cucine country chic di grande charme possono essere davvero tante: per altri interessanti spunti possiamo per esempio leggere anche Cambia musica, scegli il country.