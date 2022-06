Pratici e versatili: gli scaffali componibili arredano casa

Non c'è stanza della casa che non si presti ad ospitare pratici scaffali componibili. In ufficio sono perfetti per dare alloggio a libri, documenti, fax e stampanti. In soggiorno arredano intere pareti, con i loro colori, le loro forme, e quel design sempre in movimento. Ma gli scaffali componibili moderni sono talmente belli che non sfigurano neppure in cucina, o in camera da letto. Sempre più facili da assemblare, spesso non richiedono l'impiego di viti o di colle: bastano un po' di abilità manuale, e la voglia di cimentarsi in un gioco d'incastri. Anche il loro design, nel tempo, si è evoluto. Gli scaffali componibili in metallo, dall'aspetto industriale e l'estetica poco sviluppata, hanno lasciato il posto a soluzione studiate e innovative. Il legno è sempre più utilizzato, che venga lasciato al naturale o dipinto in colori fluo; gli inserti metallici si rifanno il look, e ci guadagnano in leggerezza. Ci sono persino scaffali componibili in PVC antiurto, e quelli che nascondono sedute segrete. Perché gli arredi devono adattarsi al vivere moderno. Devono potersi muovere da una stanza all'altra, e arredare spazi dalle dimensioni diverse e le architetture variabili. Devono trasformarsi, rispondere alle esigenze della persona, alla sua vita e al suo lavoro. In questa gallery, abbiamo raccolto proposte di scaffali componibili molto diversi tra loro. Cercate quella che fa per voi!