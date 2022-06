La nuova vita degli scaffali metallici

Dici scaffali metallici e pensi subito ai contesti industriali, o magari a uffici spogli, o ad attrezzatissimi garage. In realtà, gli scaffali metallici di nuova concezione sono veri e propri pezzi di design, complementi d'arredo che non sfigurano nemmeno negli appartamenti più prestigiosi. Talvolta scultorei, talvolta talmente sottili da scomparire, sono sempre più spesso proposti in abbinamento al legno, ancor meglio se lasciato grezzo. Da scaffali metallici nascono pratici contenitori per l'ufficio, librerie a parete, nascondigli per i documenti più importanti, o preziose teche per ricordi di viaggi e oggetti preziosi. Ce ne sono di tutti i tipi. Lineari e squadrati, d'impronta minimal, oppure più decorativi, giochi d'incastri che fanno bella la casa. Ci sono quelli che lasciano al metallo il suo aspetto naturale, e quelli che lo dipingono di tinte fluo. In entrambi i casi, la loro personalità è lo specchio della nostra.