Così bianco, così fresco

Ed eccoci finalmente in camera da letto! Certo, un semplice poster di un piccolo bosco in pieno inverno non servirà a placare questo grande caldo, ma può aiutare la mente ad evadere! Scherzi a parte, in realtà questa soluzione permette di personalizzare la propria camera senza per questo doversi vincolare ad un certo tipo di decorazione, infatti basterà poco per rivoluzionare questo spazio cambiando gigantografia. Per il resto, la camera è molto semplice: interessante è la luce LED inserita sopra la testata del letto che permette di eliminare i punti luce sui comodini.

Il nostro articolo termina qui. Se questo progetto vi è piaciuto, scoprite anche:

- Arredare il monolocale: 3 esempi in poco spazio