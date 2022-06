Una casa luminosa per menti illuminate

L’atmosfera della vostra casa è più importante di quanto possiate immaginare. L’ambiente influenza molto i pensieri: in un ambiente armonioso la mente si espande e si rilassa, mentre un ambiente deprimente porta umore nero. Una casa ingombra è sintomo di una mente ingombra, mentre una stanza luminosa e pulita da una sottile sensazione di pace e ordine alla vita.

Jyotish Novak, L’amore in 30 giorni

È vero, l'ambiente in cui viviamo è così strettamente collegato alla nostra personalità da influenzarla tanto quanto quest'ultima influenza l'ambiente stesso. Inoltre questo concetto è profondamente connesso alla questione della personalizzazione della propria casa, che prescinde dalle sue dimensioni e dallo stile che le si vuole dare. Non è detto infatti, che una bella casa debba seguire uno stile ben preciso. Una mescolanza di stili diversi infatti, in molti casi può rappresentare la soluzione più adatta per un ambiente che non vuole privarsi di un suo preciso carattere, a patto però, che il filo conduttore nella scelta degli arredi il sia buon gusto!

Un esempio è dato da questo delizioso progetto degli esperti di Mob Architects i quali, proprio come dei maestri sartoriali, hanno creato per una giovane donna un appartamento perfettamente su misura. Ma non indugiamo oltre e, senza perdere tempo prezioso, entriamo a visitare alla casa di Ambra.