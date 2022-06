Un appartamento con una sorpresa dietro l'altra!

Gli architetti non si sono risparmiati con i dettagli! Ogni angolo nasconde una sorpresa, Come in questo caso dove al piano terra è stato ricreato un piccolo angolo dedicato alla lettura. I libri sono stati organizzati sia sul pavimento che in particolari nicchie incassate nella parete. Dei sottili cuscini sono stati posizionati sulla panca ai piedi della finestra, cosi da ricreare un piccolo angolo confortevole, accogliente e ben illuminato per gustarsi un buon libro.