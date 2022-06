Come ottimizzare lo spazio in una stanza piccola?

Come detto, a volte arredare una casa richiede elasticità e capacità di trovare un giusto compromesso fra il nostro gusto personale e le reali fattibilità.

In una stanza da letto di dimensioni contenute può essere necessario ridimensionare la scelta del mobilio, anche quando si tratta di complementi di arredo di fondamentale importanza come nel caso del letto.

Se la scelta di un letto matrimoniale non risulta indispensabile ma solo utile ai fini di un maggiore relax personale, la scelta migliore per risparmiare spazio è ovviamente affidarsi a uno di dimensioni minori. Questo non significa doversi per forza ridurre a un letto a una piazza, ma una via a metà strada fra il singolo e quello matrimoniale, può essere la scelta vincente. La comodità non verrebbe meno e in compenso acquistereste in spazio prezioso.