L'eccellente distribuzione di una casa che incanta!

Come sapete, noi di homify amiamo molto viaggiare e oggi vi portiamo in Estremadura, una regione spagnola, in particolare a Fuente del Maestre. Qui visiteremo insieme una villa moderna, al cui interno si nascondono molte sorprese! Lo studio SENZA ESPACIOS si è occupato di tutto il progetto in modo integrato, dal disegno architettonico, agli arredi, fino alle decorazioni e alle rifiniture.

La villa non ha una metratura molto estesa, ma gli spazi sono stati sfruttati in modo incredibile, ottenendo davvero il massimo possibile, sia come comfort che come resa scenografica. Andiamo a visitare gli interni!