Sentendo lo stile mediterraneo

Il soggiorno non delude dopo lo spettacolo visto in precedenza. Qui, la luce naturale ha una funzione basilare: in questo interior si è rinunciato al classico bianco dello stile mediterraneo per creare una serie di giochi di ombra e luce con uno sfondo leggermente più scuro. Vetro, legno e soprattutto pietra, ecco la triade perfetta che vede in campo solo materiali semplici. Per la precisione, il pavimento del soggiorno è rivestito in pietra Santafiora, realizzando così effetti policromi suggestivi. Tra il divano e la parete in ardesia c’è il tocco di verde con la fioriera che accoglie piante grasse, cactus e agavi, la vera connessione tra interno ed esterno.