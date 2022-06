Un viaggio in Africa

Oggi ci troviamo a Sondrio, in Lombardia, per scoprire un appartamento dallo stile eclettico, disposto su due piani e dotato di un prezioso angolo esterno. L'architetto Manuela Zecca si è occupata degli interni e delle piccole modifiche architettoniche. Il risultato è un ambiente caldo e accogliente, dall'aspetto vissuto, il cui risultato non è stato progettato a priori, bensì ottenuto aggiungendo nel tempo elementi personalizzati.