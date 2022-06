La scala in ferro: il centro della casa

Scala in ferro o in muratura? Scala di legno o in vetro? Noi ci occuperemo della scala di ferro. Molte case sono disposte su due piani e nasce da questo il problema di dover raggiungere il piano superiore e di avere quindi una scala. La scala non è solo un complemento d'arredo ma fa parte dell'architettura stessa della casa. Meriterebbe un capitolo a se come una camera o la cucina o il bagno.La scala inoltre non è un elemento semplice da trattare, deve seguire regole di sicurezza precise e deve essere studiata nel dettaglio per entrare in uno spazio preciso e spesso, anzi quasi sempre, è fatta su misura per i cliente. Una volta che la scala è stata progettata secondo le normative vigenti, l'architetto può divertirsi ad abbellirla come piace a lui e a chi l'ha commissionata. Vediamo insieme qualche scala in ferro.