Una ristrutturazione radicale e moderna

Il giardino è rimasto lo stesso. La facciata principale oggi, invece, presenta delle ampie vetrate e un’altezza maggiore rispetto alla precedente costruzione.

Come abbiamo detto in precedenza, il risparmio energetico era importante per i nuovi proprietari, per questo motivo sono stati utilizzati rivestimenti in lana di roccia per la facciata con 80 mm di spessore di membrana impermeabilizzante. Sempre per l’isolamento, è stata inserita una camera d'aria di 2 centimetri circa sotto lo strato esterno del pannello di cemento-legno.