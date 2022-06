Qualcosa in più con il mobile per cucina

Questo mobile per cucina una volta chiuso è un bellissimo mobile che sembra un'opera d'arte. Le sue porte all'esterno sono in lamiera e hanno dei forellini decorativi in alcuni punti. Ha un forma tonda come fosse una mezza colonna e per aprirlo due maniglie in legno. Sicuramente è opera di un fine artigiano, è in stile col resto della cucina che ha le medesime maniglie sui pensili. All'interno del mobile una pratica dispensa con tantissimi ripieni per bottiglie e vasetti, il fondo è a scaffale con base in legno. Altre cucine per voi qui.