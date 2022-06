I migliori amici del divano: i tavolini da salotto

Se siete in procinto di arredare la vostra casa, magari la vostra prima casa e vi state dedicando al salotto, oltre al divano e alle poltrone avrete pensato anche ad acquistare dei tavolini da salotto. Ad alcune persone piace avere più tavolini in salotto, magari posti ai lati del divano, altri invece prediligono un elemento unico, che abbia una certa importanza. Prima di scegliere quello giusto valutate attentamente le dimensioni del vostro salotto e anche l'uso che ne farete. Se avete un salotto molto grande, un piccolo tavolo potrebbe non bastare o addirittura sparire nell'insieme. Pensate anche all'altezza giusta che dovrà avere il vostro tavolino, se vi servirà solo per appoggiarci delle riviste e dei soprammobili, andrà bene un tavolino basso, se invece volete usarlo anche per cenare ad esempio o per gustarvi un bicchiere di vino in compagnia, meglio che lo scegliate più alto. In commercio ci sono moltissimi tipi di tavolini da salotto, tavolini di design, grandi piccoli, impilabili, tavolini multipli, colorati, tavolini in vetro o di legno ma molto dipende di vostri gusti e se non trovate niente che vi piaccia abbastanza potete anche costruirvene uno da soli, con un pò di fantasia.