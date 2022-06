Un appartamento dalle stalle alle stelle

Dopo l'intervento sembra di essere in un ambiente completamente diverso! L'ingresso è stato liberato da pareti inutili e decisamente di intralcio, sia quelle in muratura che quella in vetrocemento, per uno spazio più arioso e luminoso. Le porte e le cornici sono state ridipinte di bianco che, abbinato al crema delle pareti, contrassegna un ambiente più raffinato e moderno. Il granito infine è completamente sparito, e al suo posto è stato istallato un pavimento in legno chiaro per un appartamento finalmente moderno e trendy!