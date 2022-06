Viaggio nel tempo: come avere un soggiorno in stile classico nel 2016 !

Il lampadario giusto per un soggiorno in stile classico? Sicuramente è in cristallo, come questa realizzazione di Milan Chic Chandeliers. Un lampadario che è un vintage italiano (risale infatti agli anni Cinquanta), rivisitato in chiave moderna ma dall'intatta allure classica. Le sue gocce in cristallo sono state pulite e lucidate, i portacandele nuovi decorati a mano e l'ottone trattato in una nuova finitura shabby. Scegliete anche voi, per il vostro soggiorno in stile classico, uno chandelier di questo tipo. Con un accorgimento: per essere bello, un lampadario in cristallo va pulito con cura. Per farlo è necessario smontarlo, e immergere le sue singole parti in una bacinella con acqua calda e aceto; strofinatele delicatamente e risciacquatele poi con acqua fredda. Asciugatele con un panno morbido, rimontate il tutto, ed ecco che il vostro lampadario tornerà a splendere.